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    • 15.12.2020 15:27
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    Şile'de kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

    Son dakika haberleri... girişinde kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı. da sürücülerle birlikte 8 kişi yaralandı. Jandarmanın kaza ile ilgili çalışması devam ediyor.

    Şile'de kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

    saat 13.00 sıralarınsa girişinde meydana geldi. 34 CVP 62 plakalı kamyonet ile içinde yolcuların bulunduğu UD 8375 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Minibüste bulunan 6 kişi de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Bir görgü tanığı "Yolda çalışma nedeniyle dubalar koymuşlar. Elektrik direği çalışması varmış. Yol daralmış. Minibüs manevra yapınca karşıdan gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. 7-8 yaralı vardı. Ekipler geldi. Biz de yardımcı olduk" diye konuştu.

    Jandarmanın kaza ile ilgili çalışması devam ediyor.

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