KPSS DHBT sınavı ne zaman? Ertelenen DHBT hangi tarihte yapılacak?

KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS DHBT 2020 ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Binlerce kişinin giriş yapacağı sınav öncesi ÖSYM tarafından açıklanan yeni sınav tarihleri sorgulanıyor. Pandemi nedeniyle ertelenen sınavların ardından gözler ÖSYM takvimine çevrildi. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak?
DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?
DHBT sınav tarihine ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı. 27 Aralık'ta yapılması planlanan sınav ertelendi. Yeni tarih ise verilmedi.
ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."
Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.
DHBT NEDİR?
DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.
DHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.