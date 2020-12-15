Karneler ne zaman verilecek? Sömestr öne mi çekildi? Ara tatil ne zaman? Karnelerin ne zaman verileceği öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Not hesaplamalarının tek sınav üzerinden yapılacağının açıklanmasının ardından sözlü notları da önem kazandı. Aynı zamanda ara tatilin öne çekilmesi de sık sık gündeme geliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Okul sınavları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ziya Selçuk, "Birinci sınavlarla ilgili büyük ölçüde bitti ama kalanlar için de tek bir sınav yapacağız zaten. Kalan az sayıdaki öğrencimiz için gruplara, günlere ayırarak sınavlar yapılabilir. Bunların hepsine hazırız yani bir çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz." diye konuştu.
SÖMESTR ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?
Bakan Selçuk karneler için 22 Ocak'a işaret etti ve salgının seyrine göre yarıyıl tatilini öne çekilebileceğine yönelik bir senaryonun da olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, "Değişmeyecekmiş gibi devam ediyoruz ama ihtiyaç olursa, değişmesi gerekirse bunların hepsinin tedbirini aldık." dedi.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?
Bakan Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamalarda yüz yüze eğitim için 4 Ocak'ın iyimser bir tahmin olduğunu söylemişti. Bakan Selçuk 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimle ilgili şunları söyledi:
"Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor.
Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek. 4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin."