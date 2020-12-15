Karneler ne zaman verilecek? Sömestr öne mi çekildi? Ara tatil ne zaman?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Bakan Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamalarda yüz yüze eğitim için 4 Ocak'ın iyimser bir tahmin olduğunu söylemişti. Bakan Selçuk 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimle ilgili şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor.

Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek. 4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin."