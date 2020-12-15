İstanbul Halıcıoğlu mahallesinde akşam vakti kabus gibi bir olay yaşandı.
Saat 20:30 sularında çıraklık yaptığı iş yerinden çıkıp evine doğru yürüyen 16 yaşındaki Yusuf Tevfik S. kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu. Ardından kurşun yağmuru tutuldu.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yusuf Tevfik S., kanlar içinde yere yığıldı.
Tabanca sesini duyarak dışarı çıkan sokak sakinlerini gören saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Yusuf Tevfik S.'yi yerde yatar şekilde gören vatandaşlar, ona ilk müdahaleyi yaptı.
Vatandaşların ihbar vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Tevfik S., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, eşkalleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.