ATA-AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi sınav sonucu sorgulama ekranı!

ATA AÖF 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi yarıyılı online sınavları 30 Kasım ve 11 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Hemen sonrasında binlerce kişi Atatürk Üniversitesi sınav sonucu sorgulama ekranını arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. ATA-AÖF 2020-2021 Güz Yarıyılı sınavlarının soru ve cevapları yayınlandı, adaylar hemen incelemeye başladı. Peki ATA-AÖF sınav sonuçları için tarih verildi mi?
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi yarıyılı online sınavları 30 Kasım ve 11 Aralık tarihleri aralığında tamamlandı. ATA AÖF sınav sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağı belirlenmedi. Konuya ilişkin açıklama gelirse haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
Yapılan açıklamada, '2020-2021 Güz Yarıyılı Online Vize Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir.' denildi.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF SINAV TARİHLERİ
Atatürk Üniversitesi " DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır." açıklamasında bulundu. Sınavlar esinav.ataaof.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte ATA AÖF detaylı sınav tarihleri;
Güz dönemi ara (vize) sınavı 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihlerinde,
Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı ara sınavları 03-04 Nisan 2021 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı final sınavları 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde
2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavları 25 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.