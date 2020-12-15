ATA-AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi sınav sonucu sorgulama ekranı!

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi yarıyılı online sınavları 30 Kasım ve 11 Aralık tarihleri aralığında tamamlandı. ATA AÖF sınav sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağı belirlenmedi. Konuya ilişkin açıklama gelirse haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!



Yapılan açıklamada, '2020-2021 Güz Yarıyılı Online Vize Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir.' denildi.