Yarıyıl tatili öne mi alınacak? 2021 sömestr ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman?

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarıyıl tatilinin tarihinin değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Öğrenciler tatilin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini araştırıyor. Yarıyıl tatili öne mi alınacak? 2021 sömestr ne zaman? 15 tatil ne zaman? gibi soruların cevapları sorgulanıyor. Normal MEB takvimine göre tatilin 25 Ocak tarihinde başlaması gerekiyor.
YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 4 Ocak'ta okulların tümüyle açılması kararı alınması, süreç ve verilerin bunu göstermesi durumunda, hazır olduklarını ama kısmen açılması ile ilgili bir durum söz konusu olursa da hangi yaş grupları, hangi okullar olacağı ile ilgili gereken hazırlıkların yapıldığını söyledi.
Hazırlık senaryoları içinde yarıyıl tatilinin öne alınmasının da söz konusu olup olmadığı sorulan Selçuk, "Tabi var. Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır." diye konuştu.
SINAVLAR NASIL OLACAK?
Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.
Salgının seyrine bağlı olarak gruplara ayırarak sınavlar yapılabilir. Ya da iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz 22 Ocak'ta çocukların eline basılı karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.
ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.
500 BİN TABLET PROJESİ
150 bin tablet dağıtıldı, Ocak'ta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor.
ANA OKULU VE KREŞLER İÇİN HAFTAYA DEĞERLENDİRME YAPILACAK
Anaokulu ve kreşlerin durumuna ilişkin bir değerlendirme, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında değerlendirilecek.
LGS VE YKS MÜFREDATI
EBA'nın içeriği gelişti, şu an yeterince kaynak var. Müfredatın tümünden sorumlu olmak bize gelen tavsiyeler arasında. Bu karar bürokratik değil, eğitimcilerin ortak görüşü.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Normal şartlar altında yarıyıl tatilinin 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2021 Cuma sona ereceği MEB'in iş takviminde açıklanmıştı.