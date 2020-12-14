Cenazenin kimlik tespit işlemleri devam ederken kayı olan diğer şahıstan da acı haber geldi. İlk cesedin bulunduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yine su kanalında bulunan cansız beden polis helikopteri tarafından tespit edildi. Cenazelerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor.