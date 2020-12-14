ESNAFA DESTEK

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız" demişti.

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Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Çiftçileri 5 milyar liraya yakın olan borcu sonrası haciz tehlikesi yaşaması, çiftçiler için adım atılmasını gerektirdi. Meclis'teki bütçe görüşmelerinde de 5 parti ortak hareket ederken, bu yönde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Toplantıda kira, kredi ve yapılandırma düzenlemesinin de görüşülmesi bekleniyor.