Google çöktü mü sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Aktif olarak kullanılan uygulamada mail kısmında sorunlar olduğu bildiriyor. İnternette çeşitli erişim problemleri yaşandığını konuşuluyor. Ayrıca YouTube uygulamasında akış yenileme sorunu da olduğu konuşulanlar arasında. Peki, Google çöktü mü? 14 Aralık Google sunucu hatası nedir? Google-Gmail ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Google sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Google'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte Google arıza haritası...