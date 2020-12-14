Google çöktü mü sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Aktif olarak kullanılan uygulamada mail kısmında sorunlar olduğu bildiriyor. İnternette çeşitli erişim problemleri yaşandığını konuşuluyor. Ayrıca YouTube uygulamasında akış yenileme sorunu da olduğu konuşulanlar arasında. Peki, Google çöktü mü? 14 Aralık Google sunucu hatası nedir? Google-Gmail ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...
GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?
Milyonlarca kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Google sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Google'dan resmi bir açıklama yapılmadı.
İşte Google arıza haritası...
GOOGLE'IN İLK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ?
Bugüne neredeyse hayatımızın her alanında olan internet devi Google'ın ilk adı 'BackRub'dı. Bu kelimenin Türkçe karşılığı ise 'sırt masajı'dır.
Kurucular Larry Page ve Sergey Brin 15 Eylül 1997 yılında platformun adını Google'a çevirerek resmi kaydını da bu isimle yaptı.
GOOGLE HAKKINDA
Google, internet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketi.
İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar. Kârının büyük kısmını AdWords programı aracılığıyla reklamlardan elde etmektedir.
Google'ın dünya çapında veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin edilmektedir.
Şirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal ağ araçları ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevirmiçi verimlilik yazılımları sunmakta, ek olarak, web tarayıcısı Google Chrome, fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa ve anlık mesajlaşma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar uzanmaktadır.
Bunlar dışında, Android mobil işletim sistemi gelişimine öncülük yapmıştır. Cr-48 ana işletim sistemi olarak da bilinen yeni Google Chrome OS, 15 Haziran 2011 tarihinden beri, Samsung Series 5 ve Acer AC700 gibi ticari Chromebook'larda kullanılmaktadır.