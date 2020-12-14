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    • 14.12.2020 09:31
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    SON DAKİKA: sahili kızıla boyandı: Havadan görüntülendi

    Son dakika haberin göre, sahile vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da ortaya çıkan ilginç manzara havadan görüntülendi.

    İHA
    Caddebostan’da korkutan görüntü!
    sahile vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da ortaya çıkan ilginç manzara havadan görüntülendi.




    Caddebostan sahil kıyısı kırmızı yosunların istilasına uğradı.




    Sahil şeridini tamamen kaplayan kırmızı yosunlar, Caddebostan sahil kıyısını adeta kızıla boyadı. Ortaya çıkan ilginç manzara drone ile havadan görüntülendi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Caddebostan sahili kızıla boyandı: Havadan görüntülendi