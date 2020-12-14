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    • 14.12.2020 18:14
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    Başbakanı Netanyahu şüphesi ile karantinada!

    Son dakika haberi... Başbakanı , hastası ile temaslı olduğu gerekçesiyle Cuma gününe kadar karantinaya alındı. İsrail'de vaka sayısı 358 bin 293’e, toplam can kaybı ise 3 bin 3’e ulaştı.

    AA
    Netanyahu karantinada!

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koronavirüs hastası ile temaslı olduğu gerekçesiyle Cuma gününe kadar karantinaya alındı.

    BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA
    İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Kovid-19 testi pozitif çıktığı kesinleşen biriyle temas halinde olduğu tespit edildikten sonra, cuma gününe kadar karantinaya girecek." ifadeleri kullanıldı.

    TEST SONUÇLARI
    Açıklamada, Netanyahu'nun dün ve bugün Kovid-19 testi yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı belirtilirken, temas ettiği kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

    İsrail'de vaka sayısı 358 bin 293'e, toplam can kaybı ise 3 bin 3'e ulaştı.

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    Haberler Güncel İsrail Başbakanı Netanyahu koronavirüs şüphesi ile karantinada!