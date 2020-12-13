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    • 13.12.2020 17:09
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    Son dakika: Gökçeada feribot seferleri iptal edildi!

    Son dakika haberleri... Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

    İHA
    Gökçeada feribot seferleri iptal edildi!

    ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Denizi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca Kabatepe'den Gökçeada'ya salı günü yapılması planlanan saat 05.00'teki feribot seferinin de yapılmayacağı duyuruldu.

    Müdürlüğü yetkilileri ise bu gece yarısından sonra Kuzey 'nde hızının saatte 75 kilometreye çıkması beklenen poyraz fırtınasının, etkisini salı günü öğle saatlerinde kaybetmesini beklediklerini belirtti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Gökçeada feribot seferleri iptal edildi!