Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi? Tam güneş tutulması nasıl olur?

Doğa harikası, önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulması için heyecanlı bekleyiş başladı. Astrolojiye meraklı olanlar Aralık ayında gerçekleşecek olan tam güneş tutulmasının burçlara etkisini merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Peki Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? Gökbilimcilerin yaklaşık 18 ayda bir yaşandığını söylediği tam güneş tutulmasına ilişkin bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Tam güneş tutulması 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.
2020 yılında 1 güneş, 4 parçalı ay tutulması yaşandı. 2020'nin son ve en önemli gök olayı 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Türkiye'de görülemeyecek.
Tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika'da da Arjantin olacak.
TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Ay'ın Güneş'i Dünya'dan DİSK halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.
GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?
14 Aralık Pazartesi saat 19:16'da Yay burcunda Güneş Tutulması gerçekleşecek ve en çok burcu ya da yükseleni Yay, İkizler, Başak ve Balık olanlar etkilenecekler. Güneş tutulması gerçekleşmeden önce içsel sıkıntı ve belirsizlik hissedebilir, gerilip ani duygusal patlamalar yaşayabiliriz. Güneş tutulmasını sakin karşılamaya çalışmak ve mümkünse açık havada zaman geçirip stresi ve fazla enerjiyi atmak en iyisi olacaktır.