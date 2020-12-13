Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi? Tam güneş tutulması nasıl olur?

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay'ın Güneş'i Dünya'dan DİSK halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.