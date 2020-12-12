VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları için tarih detayı!

VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak gibi soruların yanıtları burs başvurusu yapan önlisans ve lisans öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Binlerce öğrencinin başvuruda bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları için araştırma yapılıyor. Başvurular Ekim ayında tamamlanmıştı ancak Aralık ayına gelmemize rağmen sonuçlar açıklanmamıştı.
VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
VGM burs sonuçları için yapılmış herhangi bir açıklama henüz bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl burs sonuçlarının Ocak ayında açıklandığını hesap edersek, 2021 yılı başında VGM burs sonuçlarının açıklanacağını tahmin edebiliriz.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, resmi internet adresinden konu ile ilgili açıklama yaptı:
"Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.
Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır."
VGM BURS ÖDEMELERİ ÖĞRENCİLERE NASIL YAPILIR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır.
Gerekli evrak ve işlemlerin tamamlanmasının ardından banka kartı aktif olan öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler.
VGM BURSU NE KADAR?
Öğrencilere okul dönemi boyunca 9 ay eğitimleri için burs verilecek. Ortaöğrenim öğrencileri 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencileri ise 300 destek alabilecekler.