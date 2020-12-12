VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları için tarih detayı!

VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak gibi soruların yanıtları burs başvurusu yapan önlisans ve lisans öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Binlerce öğrencinin başvuruda bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları için araştırma yapılıyor. Başvurular Ekim ayında tamamlanmıştı ancak Aralık ayına gelmemize rağmen sonuçlar açıklanmamıştı.