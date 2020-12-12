Kodlu adres sistemi nedir? Adres kodu nasıl alınır?

Adres kodu nasıl alınır? Kodlu adres sistemi nedir? Adresler için yeni bir dönem başlıyor. Artık her vatandaşın T.C. Kimlik numarası gibi bir adres kodu olacak. Vatandaşlar bu kodla adresleriyle ilgili işlem yapabilecek. Açık adres vermek yerine bu kod sayesinde tüm bilgileriniz sistemde görünmüş olacak.

KODLU ADRES SİSTEMİ NEDİR?

Kodlu adres sistemi 9 rakamdan oluşuyor ve başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Herhangi bir yere gittiğinizde bu kodu belirtmeniz yeterli. Açık adres vermek yerine bu kod sayesinde tüm bilgileriniz sistemde görünmüş olacak. Örneğin PTT ile biri size gönderim yapacak, gönderen kişinin sizin açık adresinizi belirtmesine gerek yok sadece bu kodu söylemesi yeterli olacak.