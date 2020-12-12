Kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul hava durumu tahminleri!

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Gelecek hafta ortasına kadar batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların, özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olması beklenirken kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, kar ne zaman yağacak?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ılık ve yağışlı hava sistemi, Orta Akdeniz üzerinden gelecek. Batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların gelecek hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor. Özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli yağış bekleniyor.