Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.12.2020 13:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2020 14:03
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Cuma namazı sonrası edildi: Milyonlar ellerini semaya açtı

    Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası bütün camilerde yapıldı.

    DHA
    Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son üç aylık kuraklık durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden haritalar yayınlandı. Yayınlanan haritalara göre, Türkiye'nin önemli bir bölümünün yağış almadığı ve şiddetli kuraklık yaşandığı görüldü.




    ŞİDDETLİ KURAKLIK
    Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, uzmanlar da bu konu hakkında açıklamalarda bulunarak yaşanan kuraklığa dikkat çektiler. Yayınlanan haritada illerdeki şiddetli kurak (acil durum) durumunu gösteren kahverengi renklendirmede yer aldı.



    Yaşanan kuraklık nedeniyle bugün Diyanet İşleri Başkanlığınca, Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı.
    Hutbede, "Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum" denildi.




    Su gibi bir hazineye paha biçilemeyeceği vurgulanan hutbe şöyle:

    Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez.




    FAZLA SU TÜKETEREK GELECEĞİMİZİ TEHLİKEYE ATMAYALIM
    Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun!




    Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi: Milyonlar ellerini semaya açtı