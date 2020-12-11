Tüm dünyanın merakla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili ülkemizde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıların ne zaman başlayacağını açıkladı ve kimlerin aşılarda önceliği olduğunu duyurdu. Peki, öğretmenler aşı olacak mı? Aşı ne zaman yapılacak? Aşı takvimi açıklandı mı?
AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında ilk aşının vurulacağı tarihe değindi. Koca, "Aşı daha önce 11 Aralık'tan sonra gelecek demiştim. Zannediyorum 3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Bütün izinleri alınmış oldu. Geldikten sonra da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda iki hafta güvenlik testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Bu iki haftalık testten geçmeden izin vermiyoruz. Ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Önümüzdeki günlerde 20 milyon dozun ilk 3 milyonu gelmiş olacak." ifadesinde bulundu.
AŞI TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili detayları şöyle duyurdu:
Hamileler ve 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. Ama 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. 18 yaş altı için uygulamaların sonuçları haziran ayına kadar çıkmış olacak.
Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği net izah edilirse, ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağına inanıyorum.
İncelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması sonucunda veriler değerlendirilecek ve onay verilecektir. Aşılama bu aşamadan sonra gerçekleşecektir. Bu aşamaların hızlı bir şekilde geçilebilmesi için elimizdeki bütün imkanları değerlendirmeye çalışacağız. Aşı 14-21 gün arayla 2 doz olarak uygulanacaktır.
ÖĞRETMENLER AŞI OLACAK MI?
Öğretmenlerin aşı olacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.