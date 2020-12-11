Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Operasyonda Hakurk ve Avaşin bölgelerinde komandolarca ele geçirilen AT-4 tanksavar silahı, 6 antipersonel mayını, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı, roket başlığı, 5 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek, AT-5 güdümlü tanksavar silahı füze lançeri, çok namlulu roketatar mühimmatı, 88 doçka uçaksavar mühimmatı, 3 jeneratör, 8 bidon yakıt ve muhtelif yaşam malzemelerinin imha edildiği kaydedildi.
Öte yandan üvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasının elebaşılarından Layika Gültekin, örgütün yayın organında itiraf gibi söylemlerde bulundu.
"Karabağ'a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz." diyen Gültekin, teröristlerin Azerbaycan'a karşı savaştığını ifade etti.
Böylelikle PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.