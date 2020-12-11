Öte yandan üvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasının elebaşılarından Layika Gültekin, örgütün yayın organında itiraf gibi söylemlerde bulundu.

"Karabağ'a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz." diyen Gültekin, teröristlerin Azerbaycan'a karşı savaştığını ifade etti.

Böylelikle PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.