İbrahim Çolak kimdir? İntihar eden yazar İbrahim Çolak kaç yaşında, nereli?

İbrahim Çolak kimdir? İntihar eden yazar İbrahim Çelik'in paylaşımı edebiyat gündemine bomba gibi düştü. Twitter'da 'Leylasalinger' kullanıcı adlı kadın, İhityar Kitabevi sahibi yazar İbrahim Çolak'a taciz suçlamasında bulunmuştu. Bu paylaşımın ardından İbrahim Çolak isimli yazar, sosyal medyada bir not paylaşarak intihar etti. Peki, İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşında, nereli?
NE OLDU?
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, yaşamına son verdi. Çolak'ın Ankara Pursaklar'daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği öğrenildi. İbrahim Çolak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda intihar edeceği mesajı vermişti.
Çolak paylaşımında, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Twitter'da 'Leylasalinger' kullanıcı adlı kadın, İhityar Kitabevi sahibi yazar İbrahim Çolak'a taciz suçlamasında bulunmuştu. Çolak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR?
İbrahim Çolak, 1969 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 1999 depreminde iki yıl kadar İstanbul'da yaşadı.
2003 yılından bu yana Ankara'da olan İbrahim Çolak, 9 kardeşli bir aileye mensuptur. Uzun bir süre amatör futbol oynamış ve atletizim yapmış olan yazar evli ve üç çocuk babasıdır.