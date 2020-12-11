Favipiravir nedir? e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı: Koronavirüs corona virüs test sonucu kaç günde çıkar?

Tüm dünyada ve ülkemizde artmaya başlayan koronavirüs salgınına ilişkin tüm detaylar yakından takip ediliyor. En ufak belirtisi olanlar bile giderek test yaptırıyor, tekrar hastaneye girmemek için e-Nabız üzerinden Covid 19 test sonucu kolayca öğrenilebiliyor. e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Peki Koronavirüs (corona virüs) test sonucu kaç günde çıkar? Diğer yandan koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir nedir? İşte ayrıntılar…
FAVİPİRAVİR NEDİR?
T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır. Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik göstermektedir. Enterovirüsler ile Rift Vadisi ateşi virüsüne karşı etkinlik de rapor edilmiştir.Şubat 2020'de Favipiravir, Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için incelenmektedir. 80 kişilik küçük bir araştırmanın sonuçlarına göre favipiravir, lopinavir/ritonavir kombinesine göre COVID-19 tedavisi için daha etkilidir. 17 Mart 2020 tarihli Çinli yetkililer tarafından yapılmış bir açıklamaya göre ilacın Vuhan ve Shenzhen'de meydana gelmiş vakaların tedavisinde etkili olduğu açıklanmıştır.Açıklamada, COVID-19 hastalığının tedavisinde, hastalığı hafif seyirde geçiren kişilerde kısa sürede iyileşmesini sağlanabileceğini ve ilacın 11 gün olan tedavi süresini 4 güne düşürebileceği belirtilmiştir.Daha önce SARS hastalığı için kullanılmış bir ilaç ham maddesidir.
COVİD 19 TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Ülkemizde ve dünyada salgın süreci devam ederken koronavirüs test sonucunu öğrenmek isteyenler e nabız giriş ile koronavirüs test sonucu sorgulama ekranına akın ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklandığı biliniyor…
COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
İlk aşamada Google'a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.
E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.
Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken;
1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.