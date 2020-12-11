Eskişehir'de Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şüphelilerin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki yaklaşık bin yıllık el yazması İncil için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılık izniyle başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri alıcı kılığında şüphelilerle irtibat kurarak bir dinlenme tesisinde buluştu. Burada düzenlenen operasyonda el yazması İncil'i satmaya çalışan M.S.K., Y.C.Ö., S.Ç. ve onlara başka bir otomobille gözcülük yaptığı tespit edilen A.H., A.Y. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması İncil ile birlikte, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 kolye, 2 ruhsatsız tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemlerinin ardından Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa muhalefet suçundan Sivrihisar Adliyesi'ne sevk edildi.

BARNABAS İNCİLİ Mİ?

Eskişehir'de bulunan elle yazılan incil Barnabas İncili mi?

Hz. İsa'nın (A.S.) öğrencisi Barnabas'ın, İsrailoğulları'na gönderilen son peygambere vahyedilen sözleri yazdığı iddia edilmektedir. Kaleme aldığı ve tahrif edilmemiş kayıp incildir. Barnabas İncili'nin, şimdiki inciller gibi uydurulmuş ve tahrif edilmiş değil, bizzat Allah'ın sözlerinin Kur'an-ı Kerim gibi tahrif edilmemiş en yalın hali olduğundan söz edilir.

Gizemini koruyan incilin Türkiye'de saklandığı iddiaları dillendirilmekle beraber, Barnabas'ın ortaya çıkması halinde günümüzdeki Hristiyanlık ritüelleri tamamen değişeceğinden korkulmaktadır. Bu da Vatikan'ı ve Hristiyan aleminin mevcut otoritelerini tedirgin etmektedir.