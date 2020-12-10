Covid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yasaktan muaf olan turistler İstanbul'un tadını çıkarttı. ABD'li New York Times gazetesi, turistlerin İstanbul'daki deneyimlerini haber yaptı.
Fransız Marc Heroux, "Kendinize ait bir şehre sahip olmak eşsiz bir deneyim. VIP gibi hissediyorsun ve bu çok güvende" diyerek memnuniyetini anlattı. Erin Lockhart ise şu açıklamayı yaptı: Dünyanın büyüleyici şehrine özel erişimimizin olması muhteşem.
AŞI ZORUNLU DEĞİL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların birkaç gün içerisinde teslim edileceğini açıkladı: Çin aşısını ucuz olduğu için değil, bu anlamda güvenilir olduğu için, geleneksel, doğal, bilinen aşı olduğu için tercih ettik. Yaz gelmeden 100 milyon doz aşı ile 50 milyon vatandaşımızı nisan sonuna kadar aşılamak istiyoruz. Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz, ikna ederek aşılamayı yapmak niyetindeyiz. Yılbaşı kısıtlama olacak. Kaç gün olacağını salgının seyri belirleyecek.
VİRÜSÜN MASKESİ DÜŞTÜ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Recep Tekin, kapalı alanların virüsü bulaştırmada risk taşıdığını açıkladı. Herkesi uyardı: İçeride COVİD-19 hastası biri varsa ve kapı, pencere kapalı ise o ortamda 4 saat kaldığınız zaman maskeli dahi olsanız virüs yüzde 100 bulaşıyor.
KALBİ OLANLAR DİKKAT
Coronavirüs'ten korunmak için herkes çift maske takmaya başladı. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Kalp, astım ve bronşit hastalığı olanlarda akciğer tam olarak işlev göremiyor. Kişi bir de 2 maske takıp oksijen alımı sıkıntısı olabiliyor" açıklaması yaptı.
GÜNDEM COVİD
Trabzon'da Covid-19 vaka sayıları katlandı. Kentte tedbirler alındı. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta evlerde kurallara uyulmadığını, kadınların gün yaptığını anlattı.
ONLİNE NİŞAN
İzmir Karabağlar'da Kamil Yalçıntuğ gönlünü İranlı Şehrazad Afşar'a kaptırdı. Çift, nişan törenlerini COVİD-19 tedbirleri ile yaptı. Yalçıntuğ ailesi, dün İran'daki Afşar ailesini görüntülü aradı. Kız isteme töreninin ardından yüzükler takıldı.
BİZE EMANET
Adana Seyhan'da Sena Öztürk (25) henüz bir yaşındayken polis memuru olan babası Ramazan Keserci'yi terör saldırısında kaybetti. Önceki gün de annesi Serpil Keserci Coronavirüs'ten yaşamını yitirdi. Genç yaşında iki büyük acıyı yaşayan Sena Öztürk, dün cenazede güçlükle ayakta durabildi.
BU ACININ TARİFİ YOK
Covid-19, aynı aileden 4 kişiyi hayattan kopardı. Acı olay Bursa'da yaşandı. Musa Memiş (85), Sefer Memiş (66), Yaşar Memiş ve Abdullah Eren (58) bir ay içinde virüsten hayatını kaybetti. Yakınları, böyle seslendi: Tedbir alın.