AŞI ZORUNLU DEĞİL



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların birkaç gün içerisinde teslim edileceğini açıkladı: Çin aşısını ucuz olduğu için değil, bu anlamda güvenilir olduğu için, geleneksel, doğal, bilinen aşı olduğu için tercih ettik. Yaz gelmeden 100 milyon doz aşı ile 50 milyon vatandaşımızı nisan sonuna kadar aşılamak istiyoruz. Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz, ikna ederek aşılamayı yapmak niyetindeyiz. Yılbaşı kısıtlama olacak. Kaç gün olacağını salgının seyri belirleyecek.