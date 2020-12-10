2020 POMEM başvuru ücreti hangi bankalara yatacak? POMEM başvuru ücreti ne kadar? POMEM başvurusunun nasıl yapılacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Polis olmak isteyen gençler 27. dönem polis alımı başvurusunda bulunmak istiyor. Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yapılacak işlemin öncesinde başvuru ücretini yatırmak gerekiyor. Peki, POMEM başvuru ücreti hangi bankalara yatacak? POMEM başvuru ücreti nasıl yatırılır? Yanıtı haberimizde…
POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00'dan 21 Aralık 2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır.
b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.
c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURULAR BAŞVURU ÜCRETİNİ YATIRDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.
27. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan; Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan, Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.
POMEM POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Polis Akademisi Başkanlığı, 8 bin polis adayı alımı için başvuruların başladığını bildirdi.
Akademinin internet sitesinden, 27. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın olmak üzere 8 bin polis adayına ilişkin duyuru yayımlandı.
Duyuruya göre, ön başvurular, sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 8-21 Aralık'ta Akademinin "https://pa.edu.tr" internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.
Şahsen başvuru-evrak teslimi ile aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra Akademinin internet sitesinden ilan edilecek.
Sağlık kontrolünden geçirilecek adaylardan, hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, daha sonra fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına katılacak.
Adaylarda aranan şartlar ve sınava ilişkin diğer detaylara Akademinin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.