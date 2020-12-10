Nurettin Mutlu kimdir? Nurettin Mutlu neden öldü? Bitlisli kanaat önderi olarak tanınan Nurettin Mutlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan ve tedavi gören Nurettin Mutlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
NURETTİN MUTLU KİMDİR?
Bitlis ve bölgenin kanaat önderlerinden Nurettin Mutlu (82) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Nakşibendi şeyhlerinden Şeyh Masum'un oğlu Nurettin Mutlu'nun bir süre önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınarak tedavisine başlanan Mutlu'nun durumu ağırlaşmaya başladı.
21 Kasım'da Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Mutlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Nurettin Mutlu'nun cenazesi, bugün Güroymak ilçesi Erentepe Mahallesi'nde Şeyh Abdurrahmani Taği Mezarlığı'nda defnedilecek.