Nurettin Mutlu kimdir? Nurettin Mutlu neden öldü? Bitlisli kanaat önderi olarak tanınan Nurettin Mutlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan ve tedavi gören Nurettin Mutlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.