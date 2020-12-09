Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar ve karla karışık yağmur görülecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan 5, Kars'ta 3, Ağrı'da sıfır, Iğdır ve Erzincan'da 3 derece ölçüldü.