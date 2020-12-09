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    • 09.12.2020 20:45
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    Son dakika: duyurdu: 'dan kaçan 4 daha teslim oldu

    Son dakika haberi... ikna çalışmaları neticesinde 'dan kaçan 4 in daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 230’a yükseldi" ifadelerine yer verildi.

    İHA
    4 terörist daha teslim oldu!

    ikna çalışmaları neticesinde 'dan kaçan 4 in daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

    "230'A YÜKSELDİ"
    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 230'a yükseldi" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan 4 terörist daha teslim oldu