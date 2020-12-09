Okullar ne zaman açılacak? 4 Ocak Pazartesi okullar açılacak mı?

4 Ocak Pazartesi okullar açılacak mı? Son günlerde sıkça dile getirilen 4 Ocak okullar açılacak iddialarının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni yılda okulların açılıp açılmayacağını merak eden öğrenciler ve veliler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada 4 Ocak tarihinin "iyimser" bir tahmin olduğunu söyledi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Selçuk okulların açılmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Salgının bir düşüş eğilimine girdi ancak bu henüz yeterli değil. 4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız.
Yarın okul açılsın denirse, biz her şeye hazırız. Ancak risk varsa biz orada yokuz, geri duruyoruz. Çözüm varsa hemen ileri atılıyoruz, asla geri durmuyoruz. Sistemi çok daha iyi yürütebilelim diye yüz yüze eğitime geçmeyi arzu ediyoruz ama ne kadar isteğim, arzum olursa olsun riski gördüğüm anda da en yüksek seviyede freni ben yapıyorum. Bu konularda bilim insanlarıyla sürekli istişaredeyim.
LGS YKS KONULARI NELER OLACAK?
Son sınıfta üniversite sınavına girecekler, zaten hep rapor alıp evde kalmayı tercih eden çocuklarımızdı. Ama bu sene öğretmenlerle buluşmada biraz sıkıntımız var. Kaynak konusunda akademik destek yazılımı ile televizyonlardaki hafta sonundaki konu anlatımları, soru çözümleri var televizyonda. Orada işlenmeyen hiçbir konu yok ki sınavda sorulacak olsun. Biz önümüzdeki süreci de bilmiyoruz.
Ocakta, martta, nisanda ne olacak? Biz mevcut duruma göre heyetimizle karar bir aldık. Bu karar orta vadede, uzun vadede Türk eğitim sisteminin büyük bir soruna girmesini engellemeyi planlayan bir şey. Şu anda tüm müfredattan sorumluyuz ama olağanüstü durumlar olur, başka süreçler yaşanır... Biz her zaman olduğu gibi esnek davranmak durumundayız.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN CANLI DERS UYARISI GELDİ
MEB Bakanlığı öğretmenlerin uzaktan EBA canlı derslerine siber saldırılardan sapık ve kötü niyetli girişimlerden korunmaları amacıyla kritik uyarılarda bulundu. Öğretmenlerin bu saldırılardan korunmaları için adım adım ne yapması gerektiğini açıklayan Bakanlık, olumsuz durumların önüne geçmenin ipuçlarını açıkladı. Uzaktan eğitimde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için her ders yeni ID ve şifre belirlenecek.
CANLI DERSLERDE İSİM DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ KAPATILIYOR!
Öğretmenlerin ders başlarında öğrencilerin isim değiştirmelerine olanak sağlayan özelliği devre dışı bırakmaları, böylelikle gerçek kimlikleriyle derse giren öğrencilerin sonradan bu bilgileri değiştirmeleri engel olacak. Konuyla ilgili gerekli önlemler tüm öğretmenlerin cep telefonlara kısa mesaj yoluyla iletilecek.