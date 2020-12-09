Okullar ne zaman açılacak? 4 Ocak Pazartesi okullar açılacak mı?

LGS YKS KONULARI NELER OLACAK?

Son sınıfta üniversite sınavına girecekler, zaten hep rapor alıp evde kalmayı tercih eden çocuklarımızdı. Ama bu sene öğretmenlerle buluşmada biraz sıkıntımız var. Kaynak konusunda akademik destek yazılımı ile televizyonlardaki hafta sonundaki konu anlatımları, soru çözümleri var televizyonda. Orada işlenmeyen hiçbir konu yok ki sınavda sorulacak olsun. Biz önümüzdeki süreci de bilmiyoruz.

Ocakta, martta, nisanda ne olacak? Biz mevcut duruma göre heyetimizle karar bir aldık. Bu karar orta vadede, uzun vadede Türk eğitim sisteminin büyük bir soruna girmesini engellemeyi planlayan bir şey. Şu anda tüm müfredattan sorumluyuz ama olağanüstü durumlar olur, başka süreçler yaşanır... Biz her zaman olduğu gibi esnek davranmak durumundayız.