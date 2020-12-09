ALKOLLÜYKEN EHLİYETSİZ BİR ŞEKİLDE LASTİĞİ PATLAK ARAÇ KULLANDI!



Safranbolu istikametinden gelmekte olan Murat Akçakaya idaresindeki ve lastiği patlak halde ilerleyen 78 BC 385 plakalı otomobili Bulak kavşağında durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan ve alkollü araç kullanmaktan daha önce iki kez ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücü Akçakaya, alkolmetre ile yapılan ölçümde 128 promil alkollü çıktı.