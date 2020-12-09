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    • 09.12.2020 16:56
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    sanığı üsteğmen hakkında karar!

    'de, / soruşturması kapsamında açığa alınan üsteğmen İ.B., tutuksuz yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    FETÖ sanığı üsteğmen hakkında karar!
    'de 18 Aralık 2018'de yürütülen / soruşturması kapsamında hakkında dava açılan üsteğmen İ.B., Kayseri 4'üncü 'nde görülen davada hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından sabit veya ankesörlü telefonlardan arandığı iddiasıyla hakkında dava açılan İ.B., FETÖ ile hiç bir alakası olmadığını öne sürerek, "Örgüt ile hiç bir bağlantım yok. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

    Mahkeme heyeti, sanık İ.B.'yi, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.
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    Haberler Güncel FETÖ sanığı üsteğmen hakkında karar!