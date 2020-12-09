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    • 09.12.2020 10:08
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    ? Sorusunun yanıtı dün akşamdan bu yana arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. TV8’in akşam kuşağından yayınlanan fenomen yarışması Masterchef’te yapılan lezzetler izleyicilerin dikkatini çekiyor ve tariflerini merak ettiriyor. Masterchef son bölümde ödül oyunu için yarışan yarışmacılardan cheesecake yapanlar olunca tarif konusu da yine gündeme geldi. haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Cheesecake nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef cheesecake tarifi!

    Büyükten küçüğe sevilen tatlılardan biri olan cheesecake farklı soslarla yapılabiliyor. Limonlu, frambuazlı, karamelli, çikolatalı gibi her zevke hitap eden sosları mevcut. Dün akşam Masterchef yarışmasında yapılan cheesecake büyük ilgi gördü ve izleyiciler tarifini gündemde sıkça araştırmaya başladı. Merak edilen pratik ve lezzetli Masterchef cheesecake tarifini haberimizde sizler için derledik. Siz de bu tarifi deneyerek lezzetli sonuçlar çıkarabilir, sevdiklerinize sunabilirsiniz.

    MASTERCHEF CHEESECAKE TARİFİ

    Malzemeler
    Tabanı için:
    1, 5 paket Burçak bisküvi
    50 gr tereyağı

    Üstü için:
    2 yumurta
    1 paket vanilya
    1 su bardağından bir parmak eksik şeker
    200 gr krema
    500 gr labne
    1 tepeleme yemek kaşığı nişasta
    2 tepeleme yemek kaşığı un

    Limon sosu için:
    2 su bardağı su
    1 limon suyu
    1, 5 yemek kaşığı nişasta
    Yarım su bardağı şeker
    1 çay kaşığı toz zerdeçal( silme)

    Yapılışı:

    Öncelikle bisküvileri rondoda çekelim, eriyen tereyağını ekleyip yoğuralım.
    Kelepçeli kalıbın etrafını alüminyum folyo ile saralım ki kenarları kızarmasın.
    Kelepçeli kalıba su bardağı yardımı ile iyice bastırdıktan sonra buzdolabına koyalım.
    Kremasında labneyi mutlaka süzelim, bütün malzemeyi mikser ile çırpıp, kalıba dökelim.
    Karışım homojen kıvam alınca bırakın çok çırparsanız kabarcık oluşur.
    Kalıba döküp 160 derece fırında 50 dakika hiç açmadan pişirelim.
    Altına mutlaka tepsi ile su koyun ki çatlamasın.
    Fırından çıkıp ılımasını bekleyelim. Sonra sosunu pişirip üzerine döküp, buzdolabında en az 6 saat bekletelim. Afiyet olsun.
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    Haberler Güncel Cheesecake nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef cheesecake tarifi!