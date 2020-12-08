Valör ne demek? Valör uygulaması ne demek sorularının cevapları merak ediliyor. 100 gram altın ve 100 bin dolar üzerindeki işlemlerde meblağın ilgilinin hesabına bir iş günü valörlü olarak aktarılmasına ilişkin uygulama kaldırıldı. Bu açıklamanın ardından valörün ne demek olduğuna ilişkin sorgulama yapılıyor.
VALÖR NEDİR?
Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilmektedir. Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatmaktadır. Bankacılık sisteminde bu kelime valör tarihi olarak karşımıza çıkar. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.
VALÖR UYGULAMASI NE DEMEK?
100 gram altın ve 100 bin dolar üzerindeki işlemlerde Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.
VALÖR TARİHİ NEDİR?
Bankacılık sisteminde bir vadeli mevduat hesabı açtığınızda ve paranızı burada faize yatırdığınızda paranıza faizin işlemeye başlayacağı tarih valör tarihi olarak adlandırılır. Uygulamada genel olarak bir bankada vadeli mevduat hesabınıza para yatırdığınız tarihten bir gün sonra faiz işlemeye başlar.
Bazı bankalarda bu tarih, 2 gün ya da 3 gün valörlü olarak karşımıza çıkar. Bu durumda banka size daha yüksek faiz verebilir. Valör hesaplama işlemi yapıldığında sunulan faizin gerçek halini de görmüş oluruz. 3 gün valörlü işlem yapıldığında 32 gün için %14 faiz veren bir banka aslında paranızı 35 gün kullanmış demektir.