Ülkemizde de salgına karşı yeni önlemler alındı. Vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiği Adana'da, Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası kırmızıya boyandı.

Kentte yalnızca mezarlıklar risksiz bölge olarak kaldı! Yakınlarının kabrini ziyaret eden Nurcihan Atagül "Burası daha güvenli. Özellikle gençler dikkat etmiyorlar" açıklaması yaptı.