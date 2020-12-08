Coronavirüs, 1 milyon 541 bin 752 kişiyi hayattan kopardı.
Dünyada vaka sayılarında artış yaşandı.
Ülkemizde de salgına karşı yeni önlemler alındı. Vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiği Adana'da, Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası kırmızıya boyandı.
Kentte yalnızca mezarlıklar risksiz bölge olarak kaldı! Yakınlarının kabrini ziyaret eden Nurcihan Atagül "Burası daha güvenli. Özellikle gençler dikkat etmiyorlar" açıklaması yaptı.
YILMAZ SAVAŞÇI
Corona'ya yakalanan Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın solunum cihazından ayrıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. Hastanede çekilmiş fotoğrafı ilk kez paylaşılan Vural'ın önümüzdeki günlerde taburcu olacağı öğrenildi.
NEREYE BULAŞALIM?
İstanbullu'nun ulaşım çilesi bitmek bilmedi. Coronavirüs salgınında metrobüs ve metrolar alarm verdi. Sefer sayılarının az olması, araçlardaki kalabalığı beraberinde getirdi.
VİRÜSÜ PAKETLEDİK
İçişleri Bakanlığı, restoranların 24.00'a kadar paket servis yapabileceği belirtildi. Adana'da ise hafta sonu lezzetli geçti. Kebapçılara 4-5 katı sipariş geldi.
SÜPER NİNE
İstanbul'da 105 yaşındaki Huriye Başkapan, kısa süre önce rahatsızlandı. Covid-19 testi pozitif çıktı. Karaciğeri ile böbreklerinde sorun çıkınca hastaneye kaldırıldı. 5 günlük tedaviyle hastalığı atlattı. "Hastalığım uzun sürmedi" açıklaması yaptı.
SOSYAL MESELE
Sınırlı sayıda vatandaşın alındığı İstiklal Caddesi'nde dün hareketli anlar yaşandı. Caddeye girmek için sıra bekleyen iki kişi arasında 'sosyal mesafe' kavgası çıktı! Abdullah Bayazıt "Mesafeyi korumak isterken daha fazla yakınlaştık" diye dert yandı.
REKOR CEZA
Virüsle mücadele kapsamında hafta sonu tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kurallara uymayan 37 bin 614 kişiye ceza yazıldı.