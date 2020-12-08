Tüm dünyada merakla korona virüs aşısı bekleniyor ve milyonlarca kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. Ülkemizde de vatandaşlar umudunu bağladığı bu konuya ilişkin Alman Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Alman aşısı ne zaman Türkiye'ye gelir? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Alman Koronavirüs aşısının tarihi kadar fiyatı da merak ediliyor. Peki konuyla ilgili son gelişmeler neler? İşte yapılan son dakika açıklamalar…
KORONA AŞISI NE ZAMAN GELECEK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.
Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti.
Amerikan İlaç Dairesi'ne yapılan başvuru, aşının üçüncü faz klinik deneylerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Aşı denemeleri ABD'de 27 Temmuz'da başladı ve süreç içerisinde 43 bini aşkın kişi üzerinde denendi.
Testlerden elde edilen nihai analize göre BioNTech/Pfizer aşısı koronavirüsün engellenmesinde yüzde 95 etkili oldu. Aşı yaşlılarda da etkili ve herhangi bir ciddi yan etkisi bulunmuyor.
Aşının Faz 3 denemelerinde ırk ve etnisite bakımında muhtelif kökenlerden yüzde 42 küresel katılımcı, yüzde 30 ise ABD'den katılımcıların yer aldığı belirtildi.
KORONAVİRÜS AŞISI FİYATI NE KADAR OLACAK?
İki doz halinde uygulanan aşının fiyatı da ortaya çıktı. Aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.
44 BİNE YAKIN KİŞİDE TEST EDİLDİ
BNT162b1 adlı aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı duyurulmuştu.
Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, milyonlarca aşı dozu için sözleşme imzalamak için yarışırken, BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planladığını duyurmuştu.
Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, AB, İngiltere, Kanada ve Japonya ile ön anlaşma imzalamıştı. Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak yanıtladı.
Prof. Dr. Tabak, Kovid-19'un 11 ayda 1,5 milyon kişinin ölümüne yol açtığına işaret ederek "Tartışalım ama bilimsel veriler ışığında tartışalım. Sinovac denilen firma da uzun yıllardır aşıda deneyimli. Faz 1-2 sonuçlarını yayınladılar. Her iki aşının Faz 3 çalışmalarına biz de dahil olduk ve çok titizlikle sürüyor. Çin'in geliştirdiği inaktif virüs aşısı, 3 ay önce acil kullanım onayı alarak Çin'de 80 bin acil servis çalışanına uygulandı. Bugün etik kurul onayım çıktı, ben de bu aşıdan olacağım. Güvenmesem olmazdım" dedi.
Geçtiğimiz Eylül ayında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde ilk kez gönüllü sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla Türkiye'deki Faz 3 klinik araştırmaları başlayan Çin'li Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısı için vatandaşlar arasından da gönüllülere aşı uygulamaları başladı. Aşı, Türkiye genelinde 24 merkezde, 10 binin üzerinde gönüllüye uygulanacak. Sinovac aşısının uygulandığı merkezlerden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki araştırmanın yürütücüsü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, "Aşı, Türkiye'de şimdiye dek yaklaşık 2 bin civarı gönüllü sağlık çalışanına uygulandı. Toplamda 13 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Bir iki ay içinde aşılamaların bitip çalışmanın tamamlanacağını tahmin ediyorum" dedi.