Alman Koronavirüs aşısı ne kadar? Alman aşısı yan etkileri neler? | Pfizer/BioNTech aşısı yan etkileri

Alman Koronavirüs aşısı ne kadar? Alman aşısı yan etkileri neler? Sorularının yanıtları merak konusu oldu ve arama motorları üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı. Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı milyonları aşarken aşı umut oldu. Aşıyı dört gözle bekleyen vatandaşlar Pfizer/BioNTech aşısı yan etkileri hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Pfizer/BioNTech aşısı yan etkileri ile ilgili iddialar da yalanlandı, işte tüm bilgiler…
ALMAN AŞISI YAN ETKİLERİ VAR MI?
Dr. Ömer Ataç ve Dr. Alp Aker'in bir süre önce yaptığı ve yayımlanan araştırmada vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini giderecek, aşının güvenirliliği konusunda toplumsal rahatlamayı sağlayacak veriler bulunuyor. İki doktorun yaptığı araştırmaya göre aşı hakkında doğru bilinen yanlışlar şöyle:
BUNLAR DOĞRU DEĞİL
- Aşılar kısırlık yapar.
- En sağlam bağışıklık, hastalığı geçirerek kazanılır.
- Aşıların yan etkileri çok tehlikelidir.
- Aynı anda birden fazla aşı uygulamak bağışıklık sistemine zarar verir.
- Tehdit altında olmadığımız hastalıklara karşı aşı olunmaz.
Araştırmalar, aşı karşıtlığının 3 sebebi olduğunu sebebi olduğunu gösterdi:
Kâr/zarar ilişkisini yeterli görmeyenler
Risk altında olmadığını düşündüğü için ihtiyaç hissetmeyenler
Dini, felsefi veya komplo temelli gerekçelerle itiraz edenler
ALMANYA'NIN DA UĞUR'U
Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi övdü. Laschet, "Almanya'da okul birinciliği olan bir Türk'ün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz" dedi.
KORONAVİRÜS AŞISI FİYATI NE KADAR OLACAK?
İki doz halinde uygulanan aşının fiyatı da ortaya çıktı. Aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.