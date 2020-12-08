Alman Koronavirüs aşısı ne kadar? Alman aşısı yan etkileri neler? | Pfizer/BioNTech aşısı yan etkileri

ALMANYA'NIN DA UĞUR'U



Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi övdü. Laschet, "Almanya'da okul birinciliği olan bir Türk'ün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz" dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI FİYATI NE KADAR OLACAK?

İki doz halinde uygulanan aşının fiyatı da ortaya çıktı. Aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.