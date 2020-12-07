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    • 07.12.2020 23:46
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    Yunan profesör: Neo-Osmanlı İmparatorluğunun sancağı olacağız

    'nin, yüz yıllık engellemenin ardından güçlü liderlikle geri döndüğünü Yunan profesör böyle açıkladı... katıldığı bir canlı yayında 'ın halktan gizlemeye çalıştığı Türkiye'nin haklı tezlerini ve ordumuzun 'deki askeri üstünlüğünü açıklarken ''Türkiye en iyi durumda bizi bir uydu devlet veya en kötü durumda hayal ettikleri neo-osmanlı imparatorluğunun bir sancağına dönüştürmek istiyor ve şimdiden bu girişimi başlattılar.'' değerlendirmesinde bulundu.

    Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir canlı yayında Yunanistan'da halktan gizlenen gerçekleri ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki üstünlüğünü açıklarken, "Türkiye'nin büyük hedefleri var. Satranç tahtasında hiper hırslı bir Türkiye var. Şu anda Türkiye'ye karşı çok büyük bir ulusal yenilginin eşiğindeyiz..." ifadelerini kullandı.

    BUGÜNÜN TÜRKİYE'Sİ KARDAK'TAKİ TÜRKİYE DEĞİL

    Konuşmalarına Yunan hükümetini sert bir şekilde eleştirerek devam eden Grivas, ''Bugünün Türkiye'si Kardak'taki 1996 ya da 1987 hatta 2000'lerdeki Türkiye değil. Avrasya satranç tahtasında uyum sağlayıcı bir güce dönüşmek isteyen gerçekten hiper hırslı bir Türkiye var.'' açıklamarıyla gündeme oturdu.

    BİZ TÜRKİYE'NİN UYDU DEVLETİ YA DA SANCAĞI OLACAĞIZ

    Yunan Profesör Grivas, ''Türkiye en iyi durumda bizi bir uydu devlet veya en kötü durumda hayal ettikleri neo-osmanlı imparatorluğunun bir sancağına dönüştürmek istiyor ve şimdiden bu girişimi başlattılar. Yunan hükümeti ise yurt dışından yardım bekliyor. Bu tamamen paranoyak bir şey.'' açıklamalarında bulundu.

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