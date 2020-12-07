Yunan profesör: Neo-Osmanlı İmparatorluğunun sancağı olacağız

Yunan Profesör Grivas, ''Türkiye en iyi durumda bizi bir uydu devlet veya en kötü durumda hayal ettikleri neo-osmanlı imparatorluğunun bir sancağına dönüştürmek istiyor ve şimdiden bu girişimi başlattılar. Yunan hükümeti ise yurt dışından yardım bekliyor. Bu tamamen paranoyak bir şey.'' açıklamalarında bulundu.

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