SON DAKİKA: Ayasofya'nın hat levhaları bakıma alınıyor

İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bulunan hat levhalarının bakıma alındığını açıkladı.



İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ayasofya İdare Kurulu kararıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bulunan Osmanlı padişahları Sultan III. Ahmed, Sultan II. Mustafa, Sultan II. Mahmud başta olmak üzere ünlü hattatlara ait hat levhaları, uzmanlar tarafından bakıma alınıyor. Öncelikli olarak camide asılı hat levhalarının fümigasyon ve restorasyonu, sonrasında Ayasofya'nın depolarındaki eserlerin bakımı yapılacak. Tarihi gravürler ve fotoğraflar, incelendikten sonra tekrar yerlerine asılacak. Son aşamada ise caminin 1934 yılında müzeye çevrilmesi nedeniyle başka kurumlara gönderilen hat eserleri için gerekli bakım çalışmaları yapılacak. Hatların bakımıyla ilgili çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığının uzmanları tarafından yapılacak ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi Hattat Mehmet Özçay'ın danışmanlığında yürütülecek."

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