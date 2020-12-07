Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-devlet 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ekranı!

Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Bu noktada hafta içi her gün 09:00-05:00 saatleri arasında, hafta sonu ise tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Seyahat etmek isteyen vatandaşların ise izin belgesi alması gerekiyor. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? Arama motorları üzerinden sıkça araştırılan e-devlet 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte seyahat iznine ilişkin tüm detaylar…
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Seyahat izni almak isteyenler e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. e-Devlet üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.
E-DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI
e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Aynı zamanda sistem üzerinden de sorgulama yapılabiliyor.
SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.
T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.
E- DEVLET ŞİFRESİ İNTERNETTEN ALINABİLİR Mİ?
e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.
e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.
Şifrenizi unuttuysanız ve daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.