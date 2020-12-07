Şehirler arası yasak olacak mı? Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? Şehirler arası yolculuğun yasak olup olmadığı başka bir şehre seyahat edecek ve yola çıkacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mart ayında alınan koronavirüs tedbirlerinde şehirlere giriş çıkış yasakları ve seyahat yasakları uygulanmıştı. Bu yasak aylarca devam etmişti. Tedbirlerin geri gelmesiyle birlikte şehirler arası yasak olacak mı sorusuna yanıt aranıyor.
ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?
Yeni bir karar alınıncaya dek ülke genelinde hafta sonları; cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama; 4.12.2020 cuma günü saat 21.00'de başladı ve 7.12.2020 pazartesi günü saat 05.00'te bitecek. Bu doğrultuda tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecek.
Öte yandan yeni bir karar alınıncaya dek ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri) 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İlk uygulama 1.12.2020 Salı günü 21.00'de başladı ve 2.12.2020 çarşamba günü 05.00'de bitti. Bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecek.
Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar:
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlar.
Vatandaşlar, yukarıda belirtilmiş olan durumların var olması halinde toplu ulaşım araçları ile veya Bakanlığa ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yolu ile Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçla seyahat edebilecek.
ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?
Yukarıda belirtilmiş olan mazeretleri taşımayan kişilerin ise şehirler arası seyahatleri yalnızca toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşiyle ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.