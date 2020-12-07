Şehirler arası yasak olacak mı? Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? Şehirler arası yolculuğun yasak olup olmadığı başka bir şehre seyahat edecek ve yola çıkacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mart ayında alınan koronavirüs tedbirlerinde şehirlere giriş çıkış yasakları ve seyahat yasakları uygulanmıştı. Bu yasak aylarca devam etmişti. Tedbirlerin geri gelmesiyle birlikte şehirler arası yasak olacak mı sorusuna yanıt aranıyor.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?

Yeni bir karar alınıncaya dek ülke genelinde hafta sonları; cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama; 4.12.2020 cuma günü saat 21.00'de başladı ve 7.12.2020 pazartesi günü saat 05.00'te bitecek. Bu doğrultuda tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecek.