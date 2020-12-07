Öğretmen alan değişikliği atama takvimi! MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır?

MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır? Öğretmen alan değişikliği atama takvimi günün en çok merak edilen konularından birisi oldu. Alan değişikliği için ön başvurular alınmaya başlandı. Ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunmayacaklar. Ön başvuru işlemleri 11 Aralık'a kadar sürecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Öğretmen alan değişikliği başvuruları "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu" aracılığıyla yapılabiliyor. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS'e işleteceklerdir.
Ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
Ön başvurular (Birinci aşama) 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.
TERCİH VE ATAMALAR NE ZAMAN?
Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.
Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, "Tercih ve Atama" sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde "Elektronik Tercih Formu" aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.