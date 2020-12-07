Öğretmen alan değişikliği atama takvimi! MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır?

MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır? Öğretmen alan değişikliği atama takvimi günün en çok merak edilen konularından birisi oldu. Alan değişikliği için ön başvurular alınmaya başlandı. Ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunmayacaklar. Ön başvuru işlemleri 11 Aralık'a kadar sürecek.