Aralık ayının gelmesi ve havaların iyice soğumasıyla birlikte vatandaşlar kar yağışlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın kuvvetli yağış görülecek iller duyuruldu. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte 8 Aralık hava durumu raporu

METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ve Artvin'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Artvin'in iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Aydın'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.