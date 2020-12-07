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    • 07.12.2020 22:53
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    Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı! 8 Aralık raporu! ?

    Meteoroloji bazı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde bekleniyor. Bu bağlamda yaşadığı ildeki nu merak edenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Peki, ? İşte 8 Aralık Salı hava durumu raporu

    Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı!

    Aralık ayının gelmesi ve havaların iyice soğumasıyla birlikte vatandaşlar kar yağışlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın kuvvetli yağış görülecek iller duyuruldu. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte 8 Aralık hava durumu raporu

    METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

    Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ve Artvin'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Artvin'in iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Aydın'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE 9°C, 13°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL 11°C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 8°C, 12°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ 12°C, 18°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 4°C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu

    DENİZLİ 8°C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

    İZMİR 10°C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA 7°C, 13°C
    Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    AKDENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyıları yer yer gök gürültülü sağnak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ADANA 10°C, 18°C
    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

    ANTALYA 13°C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY 8°C, 16°C
    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

    MERSİN 13°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    İÇ ANADOLU
    Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    ANKARA 4°C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

    ÇANKIRI 0°C, 9°C
    Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

    ESKİŞEHİR 2°C, 12°C
    Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

    KONYA 5°C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    BOLU 3°C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

    DÜZCE 7°C, 16°C
    Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

    KASTAMONU 0°C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın yağmurlu

    ZONGULDAK 9°C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    AMASYA 3°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN 8°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

    TOKAT 4°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON 9°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceeli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    ERZURUM -5°C, 3°C
    Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

    KARS -4°C, 2°C
    Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

    MALATYA 1°C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

    VAN -2°C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 2°C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP 4°C, 10°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    SİİRT 3°C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 6°C, 14°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    DENİZLERDE HAVA
    Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar beklenmiyor.

    KARADENİZ
    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

    MARMARA
    Marmara: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

    EGE
    Ege: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

    AKDENİZ
    Akdeniz: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 zamanla doğusu doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m yer yer 2,5m Görüş: İyi.

    VAN GÖLÜ
    Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
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    Haberler Güncel Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı! 8 Aralık hava durumu raporu! Yarın hava nasıl olacak?