Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.12.2020 05:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2020 05:10
    ABONE OL

    'de Türk kara sularına geri itilen 69 kurtarıldı

    Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 'in Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde bir grup olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

    AA
    69 sığınmacı kurtarıldı

    'in Çeşme ve Foça ilçelerinde unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 69 kurtarıldı.

    Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 sığınmacıyı kurtardı.

    Yine ekiplerce Çeşme ilçesi Karaada açıklarında da can salı içerisinde iki ayrı çalışmada toplam 22 sığınmacı karaya çıkardı.

    Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan iki can salı içerisindeki 29 düzensiz kurtarıldı.

    Çeşme ve Foça ilçelerinde kurtarılan toplam 69 sığınmacı, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 69 sığınmacı kurtarıldı