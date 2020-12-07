GİB sınavı ertelendi mi? Gelir uzman yardımcısı sınav tarihi ne zaman? GİB sınavı ne zaman yapılacak?

GELİR UZMAN YARDIMCISI OLMAK İÇİN HANGİ EĞİTİMLERİ ALMAK GEREKİR?

Gelir uzman yardımcısı olmak için "Gelir Uzman Yardımcısı" yazılı ve sözlü sınavına girme şartı bulunmaktadır. Sınava girebilmek için, Devlet Gelir Uzman Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları yerine getirmek gerekmektedir. Söz konusu yönetmelikte yer alan şartlar ise şunlardır;

Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, İktisat, İşletme, Siyasal Bilimler veya Hukuk bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak,

Uzman yardımcılığına giriş sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu Personel Seçme Sınavında başarılı olarak başvuru için belirtilen notu almak,

Gelir Uzman Yardımcısı sınavından 100 üzerinden 70 puan almak,

Yazılı sınavda başarılı olmanın ardından mülakata çağrılmak.