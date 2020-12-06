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    • 06.12.2020 17:08
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    Son dakika: elebaşı 'tan itiraf: Köşeye sıkıştık!

    Kahraman Türk askerinin ’ya yönelik düzenlediği operasyon eli kanlı terör örgütünü iyice köşeye sıkıştırdı. Terör örgütü PKK/’nın ele başı , Türk Silahlı Kuvvetleri’nin () hava harekatları nedeniyle Kandil’de sıkıştıklarını, ’de sahalarını uzun süreden beri kullanamadıklarını itiraf etti.

    PKK elebaşı Cemil Bayık'tan itiraf: Köşeye sıkıştık!

    Güvenlik kaynakları Bayık'ın örgütün yayın organında yayınlanan görüntülerden bir mağarada saklandığının anlaşıldığı bilgisini verdi.

    Bayık örgütün yayın organından alt kadroya yönelik mesajında, hava harekâtları nedeniyle Kandil'de sıkıştıklarını, 'deki sahaların uzun süredir kullanılamaz durumda olduğunu, örgüt mensuplarının talimat beklemeksizin inisiyatif almaları gerektiğini, kadınların ve gençlerin küçük gruplar halinde eylemler gerçekleştirebileceklerini belirterek, içinden geçilen sürecin çok hassas olduğunu, böyle giderse örgütün nihai mağlubiyetine çok az kaldığını söylediği öğrenildi.

    Hürriyet'te yer alan habere göre, 'nın son dönemde Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekâtları gibi yurtiçi ve yurtdışında etkin bir şekilde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları neticesinde /'nın eylem kabiliyetini ciddi şekilde kaybederek, tükenme ve çözülme sürecine girdiği, bunun da ilk kez elebaşı Bayık'ın itiraf niteliğindeki söylemlerine yansıdığı ifade edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: PKK elebaşı Cemil Bayık'tan itiraf: Köşeye sıkıştık!