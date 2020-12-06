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    • 06.12.2020 14:54
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    'de korkunç ! Vakaya giderken ölümden döndüler

    ’de solunum güçlüğü çeken koronavirüs hastasına müdahaleye giden ekibi yaptı. Hafif yaralanan ambulans ekibinde bulunan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    Korkunç kaza! Vakaya giderken ölümden döndüler

    Edinilen bilgiye göre , Efendibey Mahallesi Amas yolu Hurdacılar kavşağında meydana geldi. Cami imamı Cebrail Ulusoy yönetimindeki 01 EV 651 plakalı Renault marka otomobil, korona virüs hastasının solunum sıkıntısı çektiği ihbarına giden yönetimindeki 51 AAZ 531 plakalı la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan dönen ambulans yaklaşık 50 metre sürüklendi.

    Kazada ambulanstaki sürücü Mustafa Gönç, sağlık görevlileri Yıldız Dal ve Funda Çevik hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansla tedbir amaçlı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kaza sonrası olay yerine gelen çekiciler ambulans ile otomobili yoldan çekerek yolu tekrar trafiğe açtı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Güncel Niğde'de korkunç kaza! Vakaya giderken ölümden döndüler