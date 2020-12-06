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    • 06.12.2020 14:21
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    'da operasyonu: 4 kişi tutuklandı

    'da jandarma ekiplerince apart daireye düzenlenen operasyonda, ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

    AA
    Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

    'nın Tavşanlı ilçesinde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

    Jandarma ekiplerince apart daireye düzenlenen operasyonda, 'dan getirdikleri uyuşturucuyu satarken suçüstü yakalanan zanlıların Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Z. (30), E.A.K. (23), İ.Ç. (20) ve S.Ö. (26) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tavşanlı Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Aralık'ta düzenenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmış, apart dairedeki aramada 102 gram sentetik uyuşturucu, bir uyuşturucu hap, uyuşturucu enjekte edilmiş 100 gram sıvı, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 sustalı bıçak ele geçirilmişti.

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