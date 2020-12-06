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    • 06.12.2020 08:08
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    | den son dakika kar yağışı uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat | 6 Aralık 2020

    Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlere göre Kars ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 6 Aralık 2020 Pazar günü hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden son dakika kar yağışı uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Muğla çevreleri ile Hatay kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 15°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu ve kıyı kesimleri hafif yağmurlu

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 19°C
    Parçalı bulutlu



    AKDENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    ANTALYA °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 19°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 20°C
    Parçalı bulutlu



    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 13°C
    Az bulutlu



    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KASTAMONU °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu

    ZONGULDAK °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yer yer yağmurlu

    TOKAT °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yer yer yağmurlu



    DOĞU ANADOLU
    Parçalı çok bulutlu, Kars çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS °C, -1°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    MALATYA °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 6°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 14°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 16°C
    Az bulutlu
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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika kar yağışı uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat | 6 Aralık 2020