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    • 05.12.2020 11:43
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    Eşcinsel karşıtı açıklamalarıyla tanınan Litvanyalı politikacı gazeteci arkadaşı Zoom toplantısı sırasında görüldü

     karşıtı açıklamalarıyla tanınan Litvanyalı politikacı ’in Zoom uygulamasıyla yapılan toplantı sırasında ekrana yansıyan gazeteci arkadaşının görüntüsü tepkilere neden oldu. Geçtiğimiz günlerde de 'da eşcinsel evlilik yasasının mimarı olarak bilinen , 'de eşcinsel cinsel ilişki partisinde yakalanmıştı.

    DHA
    Avrupa'da bir eşcinsel skandalı daha

    Avrupa, eşcinsel evliliklere karşı olan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer'ın Brüksel'deki bir eşcinsel barın üzerinde düzenlenen yasa dışı seks partisine katılması olayının şokunu yaşarken,benzer bir olay da Litvanya'da yaşandı.

    YARI ÇIPLAK ARKADAŞI EKRANA YANSIDI
    Litvanya'da eşcinsellik karşıtı açıklamalarıyla tanınan Litvanyalı politikacı Petras Grazulis'in Zoom uygulamasıyla yapılan toplantı sırasında ekranda Grazulis'in arkadasında yarı çıplak halde bir kişinin görülmesi merak uyandırdı.

    ARKADAKİ KİŞİ GAZETECİ ÇIKTI
    Grazulis ortaya çıkan görüntüye ilişkin katılımcılardan özür dilerken, ekrana yansıyan yarı çıplak haldeki gencin oğlu olduğunu ve kendisine bilgisayar konusunda yardımcı olmak için yanında olduğunu söyledi.

    Toplantıya katılımcılardan birinin pek inandırı olmadığı yönündeki açıklaması üzerine Litvanyalı politikacı, "Arkamdaki kişi gazeteci Andrius Tapinas. Gazeteci arkadaşım" dedi.

    Grazulis, gazeteci Tapinas'ın görüntüye uzaktan müdahale edip arkasındaki kişinin görüntüsünü çıplak bir adamla değiştirdiğini ileri sürdü.

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    Haberler Güncel Eşcinsel karşıtı açıklamalarıyla tanınan Litvanyalı politikacı Petras Grazulis yarı çıplak gazeteci arkadaşı Zoom toplantısı sırasında görüldü