Avrupa, eşcinsel evliliklere karşı olan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer'ın Brüksel'deki bir eşcinsel barın üzerinde düzenlenen yasa dışı seks partisine katılması olayının şokunu yaşarken,benzer bir olay da Litvanya'da yaşandı.
YARI ÇIPLAK ARKADAŞI EKRANA YANSIDI
Litvanya'da eşcinsellik karşıtı açıklamalarıyla tanınan Litvanyalı politikacı Petras Grazulis'in Zoom uygulamasıyla yapılan toplantı sırasında ekranda Grazulis'in arkadasında yarı çıplak halde bir kişinin görülmesi merak uyandırdı.
ARKADAKİ KİŞİ GAZETECİ ÇIKTI
Grazulis ortaya çıkan görüntüye ilişkin katılımcılardan özür dilerken, ekrana yansıyan yarı çıplak haldeki gencin oğlu olduğunu ve kendisine bilgisayar konusunda yardımcı olmak için yanında olduğunu söyledi.
Toplantıya katılımcılardan birinin pek inandırı olmadığı yönündeki açıklaması üzerine Litvanyalı politikacı, "Arkamdaki kişi gazeteci Andrius Tapinas. Gazeteci arkadaşım" dedi.