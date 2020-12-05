ARKADAKİ KİŞİ GAZETECİ ÇIKTI

Grazulis ortaya çıkan görüntüye ilişkin katılımcılardan özür dilerken, ekrana yansıyan yarı çıplak haldeki gencin oğlu olduğunu ve kendisine bilgisayar konusunda yardımcı olmak için yanında olduğunu söyledi.