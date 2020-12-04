Yarın otobüsler çalışıyor mu? 5-6 Aralık metrobüs, metro, İETT otobüsler çalışacak mı?

Yarın otobüsler çalışıyor mu? 5-6 Aralık hafta sonu metrobüs metro İETT otobüsler çalışacak mı? Otobüslerin çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonunda sokağa çıkma yasağından muaf olanlar çalışma nedeniyle dışarı çıkacak. Peki, hafta sonu otobüsler çalışıyor mu? 5-6 Aralık hafta sonu metrobüs metro İETT otobüsler çalışacak m
YARIN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ulaşım hizmetleri verilmeye devam edilecek. Vatandaşlar genelgede belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
Ayrıca, Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri de hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor.
Ulaşım araçlarının güncel saatleri için ilgili belediyenin web sayfasını ziyaret edebilir veya çağrı merkezini arayabilirsiniz.
İSTANBUL OTOBÜS SAATLERİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı için aşağıdaki duyuruyu yayımladı;
"İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde bu hafta sonu Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 5-6 Aralık tarihlerinde seferlerimizde düzenleme yapılmıştır.
Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere;
Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. 7 Aralık Pazartesi itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.
Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. 7 Aralık Pazartesi saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.
M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
F1 Taksim-Kabataş füniküler,
T3 Kadıköy-Moda tramvay,
TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.
Sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları çerçevesinde bazı istasyonlarımızın giriş-çıkış bölgelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme yapılan istasyon ve giriş-çıkışları bu linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz.
Kısıtlama süresince zorunlu görevleri nedeni ile metro ve tramvayları kullanacak vatandaşlarımız için 2 gün boyunca her gün 1.468 işletme ve teknik çalışanımız görevleri başında ve İstanbul'a hizmet vermeye devam edecektir.
En kısa zamanda, İstanbul'un tadını çıkartacağımız, sağlıklı hafta sonlarına kavuşmamız dileklerimizle."