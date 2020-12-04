İzmir Çeşme'de yaşayan birçok ünlü ismin sörf öğretmeni ve sporcu Talat Aşıkoğlu (48) Coronavirüs nedeniyle hayata veda etti. Bu ani ölüm, genci yaşlışı herkesi panikletti. Ortağı Çağla Kubat hem iş hem de çocukluk arkadaşının ölümünü hala kabullenemedi.

"Peki ya şimdi onsuz nasıl olacak" dedi. Tan Sağtürk, "Ahh Talat. Bizi bırakıp gittin. Melek yüzlü arkadaşı m" diyerek üzüntüsünü belirtirken, Didem Şarman ise "Covid 19 yok diyenlere! Gencecik bir insanı kaybettik. Kaybettik derken bile inanamıyorum" mesajını iletti.

CORONA'YI DUALARLA UĞURLA

Hem sporcu hem de doğal beslenen Talat Aşıkoğlu'nun oksijeni bol Çeşme'de ölümünü, Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk değerlendirdi:

BU TÜR HASTALIKLARDA kişinin aldığı enfeksiyonun miktarı çok önemlidir. Ayrıca bazı kalıtsal hastalıklara da dikkat etmek gerekir. Bu yüzden bağışıklığı güçlü tutmak şarttır.

ALKOL VE SİGARA kullanımı bağışıklığı aniden düşürür.

BESLENME, sağlıklı ve yeterli uyku, bol su, temiz hava, moral ve motivasyon, pozitif düşünme, maneviyat, dua, vücut direnci için önemlidir.

SPORCULAR için en tehlikeli unsur ise protein takviyeleridir.

KAS ve vücut geliştirme için kullanılan ilaçlar da ölümcül sonuçlar doğurur.